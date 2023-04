Quale energia per il territorio

Quale energia per il nostro territorio? Il nucleare può essere la soluzione? È il titolo dell’incontro organizzato oggi a Cortona per parlare di nucleare, svelando tutti i possibili scenari che potrebbero presentarsi in futuro. Protagonista del pomeriggio, in programma alle ore 17 sotto le logge del teatro Signorelli, sarà Angelo Tartaglia, fisico ed ingegnere nucleare; già professore di Fisica presso il Politecnico di Torino, è attualmente membro dell’Istituito Nazionale di Astrofisica. Il prof. Tartaglia si occupa, tra l’altro, di impatto delle attività umane sull’ambiente, di effetto serra e di perturbazioni dell’atmosfera generate da immissioni di gas. Nell’occasione verranno presentati i suoi libri scritti editi da Edizioni Gruppo Abele "Spaccare l’atomo in quattro: Contro la favola del nucleare" e "Clima: lettera di un fisico alla politica". L’incontro è organizzato dal circolo Legambiente Valdichiana Aretina APS presieduto da Fabio Comanducci. "Crediamo sia un’ottima occasione, attraverso un relatore di levatura, per avere informazioni più dettagliate sul nucleare e su ciò che possiamo aspettarci in futuro per l’ambiente e i cambiamenti climatici", sottolinea il presidente Comanducci.

La.Lu.