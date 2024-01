Pupo scopre Foiano. Un giorno dedicato all’arte: "Presto canterò a Kiev"

"Cantare a Kiev? Certo, come no. L’ho già detto e lo ridico". Così Pupo nel conviviale pomeriggio organizzato ieri dall’università dell’Età libera di Foiano all’istituto Marcelli. Enzo Ghinazzi si è raccontato e ha raccontato alla sala gremita di ascoltatori, concludendo la serata con i suoi brani più celebri: standing ovation per Firenze Santa Maria Novella. Come nel suo stile, sono stati tanti i temi toccati dal cantante di Ponticino: "Arezzo la amo mi ha dato tanto, ma anche da Firenze sentivo una fortissima attrazione", spiega al pubblico mentre parla della sua "Firenze Santa Maria Novella" dove oltretutto è menzionato anche il quotidiano La Nazione. E a proposito di giornalisti, "fanno un mestiere abbastanza particolare in questo contesto sociale che stiamo vivendo, fanno un lavoro importante e delicatissimo: nell’era del politically correct raccontare la realtà dei fatti è molto molto difficile, bisogna camminare sui carboni ardenti". Così Pupo, oltretutto firma da vent’anni del Quotidiano Nazionale (che comprende anche La Nazione) che ogni lunedì scrive un pezzo perchè "io sono un grandissimo appassionato di scrittura, ho scritto anche tre libri e prefazioni come l’ultime di Cruciani - racconta - ecco spazio da argomenti vari ma da artista ancora in attività non mi posso permettere di dire sempre quello che penso". "Meglio i giornalisti o gli influencer? Beh, in questo periodo di Covid non parlerei di influencer" scherza Pupo. E poi il tema clou. "Cantare a Kiev? Certo, farò un concerto a Mosca ma sono pronto a cantare anche in Ucraina, l’ho già detto anche all’ambasciatore con cui sto comunicando".

E ancora un altro aneddoto: "Era il 1980 e facevo le prove in un teatro dentro al Vaticano - racconta - un giorno diventa famoso Jovanotti e lo incontro in Romagna e mi dice "Enzo, ti devo raccontare una cosa: ti ricordi quando facevi le prove al Vaticano? Io , da ragazzino, per due giorni sono stato nascosto sotto una poltroncina per ascoltare le prove del tuo concerto".

E poi, dopo l’incontro, il tour per il borgo della Valdichiana accompagnato dal vice sindaco Jacopo Franci, partendo dalla chiesa museo della fraternita di Santa Maria, particolarmente apprezzata da Pupo, appassionato dei Della Robbia, e del teatro Garibaldi, "Pupo ha apprezzato molto la nostra città, che già conosceva, ed ha avuto parole di grande ammirazione per il lavoro che si sta facendo per la riapertura del Teatro, dove aveva suonato oltre trent’anni fa", racconta il vicesindaco Jacopo Franci.