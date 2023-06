Pupo, parole e musica per l’Eden La serata per sostenere il cinema

di Angela Baldi

Insieme alla musica e ai suoi più grandi successi sarà il protagonista indiscusso della serata. C’era anche alla conferenza stampa di presentazione della rassegna, è Pupo infatti l’ospite d’onore dell’XIesima edizione del Passioni Festival. Stasera dalle 21,30 all’Arena Eden spazio a un super ospite: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo sarà il protagonista di una serata evento per la "sua" Arezzo, e il cui ricavato sarà donato al Cinema Eden. Una serata spettacolo intitolata "Serata d’onore. Pupo: parole e musica per l’Eden", durante la quale l’autore ed interprete di numerosi successi internazionali converserà con i giornalisti e dove naturalmente la musica e i grandi successi di Pupo saranno i protagonisti della serata. Ingresso 12 euro. I biglietti sono disponibili sul sito https:cinemaeden.ticka.it. Ma il venerdì del Passioni inizia alle 18,45 quando sempre all’Arena Eden, ospite sarà il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Luca Sommi che presenta il suo ultimo libro "La bellezza. Istruzioni per l’uso", edito da Baldini+Castoldi, dialogando con il giornalista Mattia Cialini. Luca Sommi torna al Passioni Festival dopo lo straordinario successo di pubblico riscosso proprio all’Arena Eden durante la nona edizione del Festival nel luglio 2021, quando presentò il suo libro "Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia".

Da Dante a Voltaire, da Picasso a Joyce, da Gramsci a Tolstoj, in "La bellezza. Istruzioni per l’uso" sfilano come tra le anse di una biblioteca, alcune figure e parole che per Luca Sommi rappresentano al meglio l’ineluttabilità e la forza di cambiamento di cui l’arte, al suo culmine, può farsi portatrice. Una lista ragionata che ci aiuterà ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore consapevolezza. E forse a essere più felici. Oggi all’Arena Eden, ultimo giorno della mostra "Gianni e Pierino. Scuola di Lettera a una professoressa", messa a disposizione dalla Fondazione Don Lorenzo Milani e ad ingresso gratuito. Un percorso che si compone di citazioni significative della Lettera accompagnate da foto d’epoca provenienti dall’archivio della Fondazione don Lorenzo Milani e che si articola in sei sezioni tematiche, ciascuna delle quali si conclude con una proposta di riflessione. Gran finale della rassegna che domani si allunga in Fortezza, con Marco Maisano e Saverio Tommasi.