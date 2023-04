Punti prelievo Da martedì più postazioni

Nuova organizzazione dei punti prelievo in Valdichiana aretina. Ad annunciarlo è la stessa Asl Toscana Sud est attraverso la direzione della zona distretto di vallata. Le novità partiranno subito dopo Pasqua, esattamente da martedì 11 aprile. Un cambiamento che mira a potenziare l’offerta. "In ogni punto prelievo – spiega infatti l’azienda sanitaria - verranno infatti aumentati gli slot a disposizione degli assistiti per ridurre il tempo di attesa della prestazione e gli accessi diretti verranno effettuati solo per quei pazienti che hanno la richiesta del medico di famiglia a carattere di Urgenza". Nell’area della Valdichiana sono 8 i punti istituiti, quattro dei quali si trovano nel comune di Cortona, precisamente a Camucia, all’interno della casa della salute, nel centro storico in vicolo Mancini nella sede della Misericordia, all’ospedale della Fratta. E Mercatale nell’ambulatorio MMG del dottor Nasorri. A Castiglion Fiorentino si trova nella Casa della Salute in via Madonna del Rivaio, a Lucignano presso la farmacia di Via G. Matteotti, a Marciano della Chiana in via Piave e a Foiano della Chiana alla casa della Salute di via Umberto I°. Sul sito aziendale dell’azienda sanitaria è possibile consultare gli orari e le modalità di ritiro dei punti prelievo della Valdichiana aretina. (uslsudest.toscana.itsedi-territorialivaldichiana-aretinapunti-prelievo-valdichiana-aretina).