Arezzo, 14 marzo 2023 – Il bottone del panico: o se preferite della paura, un’immagine ancora più corposa. E’ il pulsante che sarà affiancato al conducente dell’autobus: con il quale, come noto, è vietato parlare ma non gli puoi impedire di chiedere, e giustamente, aiuto.

E’ la svolta che Autolinee Toscane annuncia come forte risposta ai pericoli corsi dal personale. E’ lui, il "panic button".

Una sorta di ultima spiaggia della sicurezza, da usare solo nelle situazioni estreme: e nessuno come i guidatori dei mezzi pubblici li sa valutare. Sfiorando quel pulsante i sistemi di videosorveglianza interni rimanderanno in tempo reale le immagini nella sala operativa di Autolinee. Uno streaming perfetto, la diretta di quello che accade, un po’ come in certi telefilm americani. ma questa sarà vita vissuta.

Un’operazione che parte da Grosseto, al cui sindaco l’operazione è stata già presentata ed ha quindi dei tempi più ravvicinati: forse anche collegati agli episodi di tensione che si sono via via verificati. Ma è in vista anche ad Arezzo.

Nei giorni scorsi, ci confermano fonti aziendali, c’è stato un incontro anche in Prefettura, l’organo di coordinamento nella rete della sicurezza e dal quale via via passano tutti quei fatti che invece minacciano di incrinarla.

Il pulsante, dicevamo, è l’ultimo passo. Prima c’è la possibilità di un collegamento audio con la sala radio della società: che permette di definire se quello che sta succedendo sia gestibile, e quindi rientri nella routine quotidiana, o richieda un intervento delle forze dell’ordine.

Nella scaletta delle priorità c’è anche una forma di prevenzione: e cioè i corsi di formazione al personale condotti proprio da esperti di polizia e carabinieri per gestire nel modo migliore certe situazioni.I tempi? Si parla di una introduzione progressiva ma che comunque partirà entro la fine

dell’anno. E che è fatalmente appesa ad un rinnovamento della flotta a disposizione. E che, assicura l’azienda, è già in via di trasformazione.

In testa il sistema di videosorveglianza: perché scatti lo streaming è necessario che le telecamere ci siano e funzionali, è chiaro.

E contemporaneamente il grosso dei mezzi pubblici si stanno via via dotando di meccanismi di geolocalizzazione. Fondamentali per individuare in quale punto del percorso sia l’autobus, anche semplicemente nel servizio pubblico quotidiano. Ma ancora di più per intervenire in caso di guasti, black out delle comunicazioni ma anche di episodi di violenza o tensioni a bordo, senza neanche bisogno di passare dall’autista del mezzo.

Il piano ha un nome ambizioso, quello di "Toscana Sicura": e forte di un contratto che copre tutta la regione estenderà i sistemi di sicurezza su tutto il territorio.

Obiettivo? "Disincentivare atti illegali e soprattutto chiamare le forze dell’ordine e grazie al numero 112 attivare un intervento immediato".

Questo fin dalle prime fasi, prima di arrivare all’uso del famoso pulsante di emergenza. Nello scenario figura anche la possibilità di collegare lo streaming non solo alla sala operativa di Autolinee ma anche a quelle di polizia, carabinieri e municipale, per rendere la risposta ancora più rapida ed efficace. Ma questo passa da una serie di intese da definire con le forze dell’ordine.

Alla fine tutto partirà da lì: da quel pulsante da premere. Tipo quello storico dei concorrenti di Rischiatutto: anche se qui il traguardo è rischiate tutti un po’ meno.