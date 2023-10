"Puliamo il mondo a Cortonatorna: torna l'iniziativa di Legambiente"

CORTONA

Torna con convinzione a Cortona l’appuntamento con "Puliamo il mondo", l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente in collaborazione con il Comune. Questo fine settimana ci saranno quattro iniziative grazie alla collaborazione di associazioni, proloco e circoli. Sabato 21 ottobre alle 15 i volontari si ritroveranno ai giardini pubblici di Terontola, al circolo culturale di Fratta e alla sala civica di Centoia. A Mercatale l’iniziativa si svolgerà ai giardini pubblici domenica 22 ottobre alle 9,30.

"Anche quest’anno per ‘Puliamo il mondo’ riscontriamo una grande partecipazione – dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi – voglio ringraziare le associazioni Volontari pulizia strade, Canile di OssaiaEtruria animals defendly onlus, Vab Cortona, Proloco Valdipierle, Circolo culturale Burcinella e Proloco Centoia. Queste realtà, tutte insieme, grazie al coinvolgimento di numerosi cittadini e in particolare di giovani, contribuiranno concretamente al decoro e alla pulizia dell’ambiente lanciando un messaggio di alto senso civico".

A tutti coloro che decideranno di partecipare sarà consegnata la pettorina e il kit per la raccolta dei rifiuti. ‘Puliamo il mondo’ è l’edizione italiana di ‘Clean up the World’ e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente alle campagne di pulizia. Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ si avvale del patrocinio della Regione Toscana.