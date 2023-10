Pulci, edizione da grandi numeri. Confermato l’evento d’inverno. E il mercatino sale sul palcoscenico

Guarda la folla tra i seicentocinquanta banchi e pensa al giorno in cui tutto è iniziato. Piano, piano, quasi in punta di piedi.

Oggi la "creatura" di Silvia Ciarpaglini è diventata grande e fa grandi numeri. L’edizione al Palaffari si chiude con oltre ventimila ingressi nella domenica a caccia di occasioni, ma non solo. Perchè il mercatino delle pulci è di più e va oltre. Punta all’obiettivo per il quale è nato: "Sollecitare la partecipazione attiva delle persone", e dare nuova vita alle cose che non si esauriscono nella forma o nel contenuto, perchè ciascun oggetto racconta una storia, la porta con sè nel tempo e la consegna a chi, su quel banco, se ne innamora.

È la magia del mercatino che travolge e coinvolge. E fa rima con solidarietà, altra parola chiave della partecipazione attiva che Ciarpaglini mette in cima alle priorità dell’evento. "Sono felice, al Palaffari c’erano venti associazioni di volontariato aretine che hanno fatto la raccolta fondi per i loro progetti al servizio della comunità. È questa l’anima del mercatino". Che ora già si rimette in moto per l’appuntamento dell’inverno. Le date sono in agenda, 17 e 18 febbraio al Palaffari.

Il quartier generale non si tocca perchè è qui, in città, che Ciarpaglini e il suo staff hanno intenzione di continuare a radicare il mercatino. Respinte le sirene di altre città che vorrebbero accaparrarsi l’evento da grandi numeri. "No, non ci muoviamo da qui. Siamo nati ad Arezzo ed è qui che vogliamo andare avanti e consolidare il patrimonio di esperienza accumulato in tutti questi anni". Che non è solo chi vende e chi compra, ma sopratutto gli incontri, le persone, i volti, i racconti di vita e di vite. Patrimonio prezioso che ora diventa materia prima del nuovo progetto al quale Ciarpaglini sta lavorando, sostenuto "da un’azienda leader come la Tca. Si tratta di uno spettacolo teatrale dal titolo Storie in soffitta. Ci arriveremo attraverso il coinvolgimento dei partecipanti con cui costruiremo il nuovo traguardo". La via è già tracciata: sono in cantiere una serie di appuntamenti, pensati per step, attraverso i quali "scatenare" condivisione e creatività.

Un viaggio unico e il racconto diventa come un abito che ciascuno può indossare, come un’altra delle piccole-grandi meraviglie delle Pulci. A fare da apripista, sarà un documentario realizzato dai ragazzi di Farrago e incentrato sulle interviste alle persone che nel loro cammino hanno incontrato l’entusiasmo e la forza di Silvia. E non se ne sono più andate.

Lucia Bigozzi