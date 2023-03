Pubblico impiego Vertice in Comune

"La ripresa del Paese e le riforme abilitanti" è questo il titolo dell’incontro organizzato oggi a Cortona per discutere sulle le recenti innovazioni in materia di pubblico impiego nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento è in programma dalle 9,30 alle 13 in sala consiliare: l’iniziativa sarà aperta alla cittadinanza. Dopo i saluti saluti istituzionali del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e del presidente del consiglio comunale, Nicola Carini, prenderanno parola Luana della Giovanpaola, segretario generale del Comune di Cortona sul tema la "La creazione della squadra di lavoro: dalle conoscenze alle competenze", Santo Fabiano, formatore, su "Il rapporto tra gestione giuridica e modelli organizzativi" e Angelo Capalbo, segretario generale della Provincia di Arezzo e del Comune di Montevarchi.