Psicologo di base, l’ordine toscano: “Assistenza di primo livello è un diritto”

Arezzo, 20 agosto 2024 – Nell’aretino partirà da San Giovanni la sperimentazione dello psicologo di base.

“Da settembre i toscani potranno contare su uno psicologo di base, così come ora possono fare affidamento sul medico di base: è un grande risultato, un traguardo di civiltà, che mostra un'attenzione sempre crescente verso il benessere psicologico dei cittadini”.

Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, commenta l'avvio della sperimentazione del servizio dello psicologo di base, in otto presidi sanitari regionali, dal 15 settembre.

“In meno di 2 anni dalla pubblicazione della legge il servizio di psicologia di base sarà a disposizione delle toscane e dei toscani nei presidi territoriali che sono stati individuati dalle responsabili dirigenti psicologhe delle Uoc delle tre Asl Il servizio ha due obiettivi principali: intercettare precocemente i bisogni delle persone, agevolando la richiesta di aiuto, che spesso non viene fatta ancora per tabù, e fare prevenzione per evitare cronicità che talvolta esitano in gravi fenomeni sociali, operando in stretta collaborazione con il medico di base e il pediatra di libera scelta”.

Nella fase di sperimentazione saranno attivi 8 psicologi di base. “Siamo consapevoli che non sono in misura sufficiente dato il disagio crescente rilevato dalla popolazione in questi anni, ma è un primo grande passo per un servizio nuovo che vede per la prima volta in Regione Toscana a servizio dei cittadini la prima accoglienza e l'assistenza primaria psicologica all'interno di servizi territoriali di prossimità quali sono le Case di Comunità.

Monitoreremo attraverso un Osservatorio regionale che rileverà gli esiti del neonato servizio, per migliorarlo e adeguarlo alle esigenze delle persone che ne usufruiranno. Dopo i 18 mesi di sperimentazione, ci attendiamo che il servizio verrà strutturato ed esteso anche ad altri distretti e territori”. L'assistenza psicologica di primo livello, afferma Gulino “è un diritto di cui devono godere tutti i cittadini.

Siamo molto soddisfatti per il percorso che la Toscana ha fatto e che noi come Ordine abbiamo sempre sollecitato e sostenuto attivamente: la salute psicologica è un elemento importante per la salute generale delle persone e la qualità della vita dei singoli e della comunità, come ci ha insegnato la pandemia".