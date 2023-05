Psicanalisi e lockdown prossimo incontro con Stefano Lussana

Ottima partecipazione di pubblico, sabato scorso per la prima conferenza del nuovo ciclo di Scaffali, organizzato dalla Biblioteca Città di Arezzo con la Fondazione Guido d’Arezzo e Feltrinelli

Point, dedicato al tema “Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile”. Protagonisti,

la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista, e il dott. Gianluca Valle, critico teatrale e

traduttore, che hanno presentato il volume, scritto a più mani da alcuni psicoanalisti di varie nazioni durante la recente pandemia, “Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza”, edito da Solfanelli. Un dialogo avvincente sulle dinamiche psicologiche emergenziali che in quel periodo si sono presentate e sulle nuove modalità d’intervento online, praticate dagli analisti per far fronte ai compiti di sostegno dei loro pazienti che ha suscitato grande interesse e attenzione.

Prossimo appuntamento sarà sabato 13 maggio, alle ore 17.30, con Stefano Lussana e il suo libro

“L’ascolto psicoanalitico in emergenza”. Ultimo appuntamento, sabato 20 maggio con lo psicoanalista Luigi Zoja con il volume “Il declino del desiderio. Perché il mondo sta rinunciando al sesso”.