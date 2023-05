Psicanalisi e lockdown, emergenze e disagio giovanile con "Scaffali"

E’ in arrivo il nuovo ciclo di incontri della rassegna "Scaffali", dal titolo "Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile", che avrà luogo da domani al 20 maggio presso la Biblioteca Città di Arezzo.

La Biblioteca della Città di Arezzo, unitamente alla Fondazione Guido d’Arezzo e alla libreria Feltrinelli Point di via Garibaldi, ha presentato infatti il nuovo ciclo di "Scaffali", dal titolo "Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile", un appuntamento che ha in programma tre conferenze che hanno come oggetto la psicoanalisi appunto e la sua evoluzione nel periodo delle ristrettezze dovute alla recente pandemia da Covid-19.

Le tre conferenze organizzate avranno luogo proprio alla Biblioteca cittadina di via dei Pileati 12, ogni volta alle ore 17.30.

Durante gli incontri saranno presentati vari volumi.

Si parte domani sabato 6 maggio alle ore 17,30 con: "Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza", casa editrice Solfanelli.

Ne parleranno la curatrice e autrice Adelia Lucattini insieme al professor Gianluca Valle.

Il sabato succesivo, il 13 maggio sarà la volta de: "L’ascolto psicoanalitico in emergenza", Franco Angeli editore. Ne parlerà sempre il pomeriggio alle 17,30 uno degli autori, lo psicoanalista Stefano Lussana.

Ultimo incontro previsto sabato 20 maggio alle ore 17,30 con: "Il declino del desiderio. Perché il mondo sta rinunciando al sesso", edito da Einaudi.

Ne parlerà l’autore, lo psicoanalista Luigi Zoja.

L’ingresso agli incontri è gratuito su prenotazione allo 0575377909, o [email protected]

Presenta gli incontri Alessandro Artini, Presidente della Biblioteca Città di Arezzo.