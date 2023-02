Provincia, prove tecniche di intesa Pd: "Avanti con Polcri ma si parta"

di Lucia Bigozzi

Un paio di ore, un’agenda di lavoro e una road map su commissioni consiliari e ufficio di presidenza. Cabine di compensazione e di equilibri per il governo della Provincia. E’ lo snodo attraverso il quale il presidente Alessandro Polcri intende varare il nuovo corso al timone dell’ente e ieri ha messo sul tavolo del primo confronto con i cinque consiglieri provinciali Pd. Seconda tappa delle consultazioni che Polcri ha inaugurato con il centrodestra e concluderà con il gruppo di Patto Civico.

La linea dem è calibrata "sulla necessità di amministrare per dare risposte ai territori, ci interessa l’operatività delle funzioni dell’ente e su questo intendiamo portare la nostra quota di contributo", spiega la capogruppo Maria De Palma, sindaco di Marciano, che a Polcri ha chiesto lo stesso approccio pragmatico.

"Le diatribe politiche del centrodestra non ci interessano perchè noi siamo stati eletti per amministrare e far funzionare le cose, nel rapporto diretto con i territori e nel dialogo costante con i sindaci". In fondo, è sulla porta della "Casa dei comuni" che il centrosinistra e Polcri si sono incontrati prima e dopo il voto che ha portato il sindaco di Anghiari al posto di Silvia Chiassai nella competizione elettorale del 18 dicembre. "Noi abbiamo sostenuto Polcri perchè abbiamo condiviso il progetto per il governo della Provincia, ma è bene ricordare che ha vinto anche con i voti di sindaci e consiglieri del centrodestra", è la stoccata lanciata in campo avversario.

Tuttavia la convergenza non è scontata e i dem mantengono una quota di prudenza: "Valuteremo sulle proposte. Certo, è la condivisione delle cose da fare il punto sul quale siamo disponibili a ragionare. Un lavoro che parte dalla condivisione nelle commissioni e passa poi al voto d’aula", sottolinea De Palma, unico sindaco tra i banchi della Sala dei Grandi. Se questa è la via tracciata, nelle file dem resta ben chiaro il rischio che lo scenario di un governo "istituzionale" possa sfumare lungo i tornanti di una virata polcriana verso il centrodestra con un’azione "esclusiva" dentro il recinto di appartenenza che lo stesso Polcri ha rivendicato nella nota poi confermata durante il vertice con la coalizione. Ieri il tema non è stato toccato, ma c’è e Polcri non lo ha ancora chiarito. La priorità per i consiglieri Pd è "far partire la macchina, avviare il lavoro sui territori e con i sindaci a sostegno delle comunità", ribadisce De Palma. In realtà, la macchina è ancora in garage (dall’insediamento è trascorso più di un mese) e nell’incontro con i dem non si sarebbe parlato di deleghe. Tasto delicato per gli equilibri di una maggioranza da costruire in consiglio provinciale, unico "campo" dove, pare di capire, Polcri vuole muoversi. E da questo punto di vista, potrebbe anche decidere di non assegnarle. Per ora, l’avvio del "parlamentino" è la chiave che permette a Polcri di restare in equilibrio tra Orazi e Curiazi.