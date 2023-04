Provincia: Polcri vara la squadra Deleghe al centrodestra, Lega fuori Sì al bilancio e via alle commissioni

di Lucia Bigozzi

Tutto in un giorno. Prima l’assemblea dei sindaci, poi il consiglio provinciale. In mezzo, il varo di alcune commissioni ma sopratutto lo schema delle deleghe che il presidente della Provincia ratificherà con una dispoisizione specifica. L’assegnazione c’è già e nel suo assetto complessivo, ricalca lo schema della legislatura guidata da Silvia Chiassai. Con una variante sul tema che si chiama Lega. Il partito di Salvini ha confermato in aula la linea decisa: opposizione al governo Polcri. Nessun incarico, dunque, per la consigliera leghista Cinzia Santoni che solo cinque mesi fa (prima del passaggio elettorale di dicembre) aveva la responsabilità del settore pari opportunità e ufficio relazioni con il pubblico. Incarichi "congelati" che per ora resteranno nelle mani del presidente della Provincia. Per il resto, i consiglieri del centrodestra vedranno sostanzialmente confermate le deleghe di governo. Nicola Carini (Fdi) manterrà lo sport, mentre il civico Marco Morbidelli si occuperà di lavori pubblici. A Simon Pietro Palazzo, esponente della civica Ora Ghinelli, andrà di nuovo l’economia, il sociale, turismo e cultura.

Cheli continuerà ad occuparsi di istruzione. Stesso schema per Matteo Del Barba, vicinissimo a Polcri, uomo-cerniera tra il presidente e il centrodestra, dopo le fibrillazioni seguite alla vittoria elettorale. Tensioni ora ricomposte nell’alveo del patto di governo che il presidente della Provincia ha rinsaldato con la coalizione. A questo punto, manca solo l’ufficialità ma è questione di ore. Di fatto, con il passaggio delle deleghe, Polcri vara il nuovo governo dell’ente che, tuttavia, avrà un orizzonte condizionato dalla riforma delle Provice, a buon punto nell’iter parlamentare e che lo stesso ministro Roberto Calderoli prevede operativa nei primi mesi del prossimo anno. Vedremo.

Intanto, nella Sala dei Grandi, la giornata consiliare si è aperta con l’assemblea dei sindaci chiamati a pronunciarsi, tra l’altro, sul bilancio di previsione dell’ente e sul piano triennale che traccerà la rotta fino al 2025. Il disco verde è arrivato da tutti gli amministratori di ogni schieramento (tra presenti e depositari di deleghe dai colleghi), tranne due sindaci di centrodestra: Mario Agnelli e Silvia Chiassai. Il primo cittadino di Castiglion Fiorentino ha battuto il tasto su quello che ha definito "l’immobilismo di un ente che ha un ruolo importante al quale lo aveva riportato la presidente Chiassai e che adesso è fermo da quattro mesi, con i sindaci che attendono il completamento dei progetti avviati nella precedente legislatura". Esplicito il riferimento alle Comunità energetiche, fiore all’occhiello della presidenza Chiassai. A seguire, l’assemblea provinciale ha approvato gli stessi atti all’ordine del giorno e dato il via libera alle commissioni, con i voti di centrodestra e Pd, mentre Patto Civico non ha partecipato al voto. La Lega ha votato contro il bilancio di previsione e si è astenuta sul consuntivo.

Bordate dal gruppo di Patto Civico: "La strana maggioranza composta da Pd, Fdi, Fi e Ora Ghinelli approva il bilancio grazie al voto dei rispettivi consiglieri". Donati, Scarnicci e Carbini sottolineano "tre debolezze: il presidente che ha mostrato ben più di un tentennamento; la coalizione di destra ormai divisa e con posizioni distinte della Lega - Santoni e i sindaci Agnelli e Chiassai. La terza è quella del Pd che a Roma si professa radicale e qui scende a patti con Fdi".