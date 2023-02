Provincia, Polcri convoca la nuova seduta "Farò una proposta per le commissioni"

Polcri batte un colpo. Il nuovo presidente della Provincia, alle prese ormai da due mesi con una sofferta successione a Silvia Chiassai, intanto ha convocato il consiglio provinciale. La seduta è fissata per domani pomeriggio alle 15, tra le pareti impegnative della Sala dei Grandi. L’ordine del giorno, beninteso, non è di quelli destinati a far tremare le vene nei polsi.

Si spazierà dagli interventi stradali di maggiore urgenza ai lavori di regimazione delle acque superficiali, alla sdemanializzazione di tratti di strada da cedere ai privati. Beh, è la vita della Provincia, che sotto sotto di competenze ne ha tante. Ad esempio davanti al consiglio andrà la rimozione di uno scoglio potenzialmente pericoloso lungo la strada della Zenna, unica alternativa in certi momenti ai collegamenti tra il capoluogo e il Casentino.

Ma a incuriosire è in sè l’attesa del nuovo "colpo"atteso da Polcri. "Lo avevo detto – ci spiega – cominceremo ad attivare le commissioni consiliari". In questo senso annuncia che farà una proposta all’assemblea, nel quadro delle canoniche comunicazioni del presidente.

Un’assemblea divisa tra due potenziali maggioranze: quella che c’era, con Polcri a fare l’ago della bilancia al posto di Silvia Chiassai, e quella teoricamente possibile con il centrosinistra e Polcri sempre nel solito ruolo.

Lui preferirebbe le larghe intese ma per ora è un testimone che non raccoglie nessuno. Però procede sulla linea bipartisan. "Incontri politici? Ho incontrato già tutti i gruppi: ora la prossima tappa sarà quella di vedere i sindaci". Di deleghe neanche a parlarne. "Tanto in Provincia ormai non sono previste, gli assessori non esistono più".

Coltiva una linea personale: gli altri muoiono dalla voglia di scoprirla. Magari alle comunicazioni.