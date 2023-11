Provincia: mossa di Polcri. Deleghe all’ex leghista. Pd, Croci apre l’era Schlein

Il presidente Polcri assegna le deleghe che nei giorni di tempesta (politica) con il centrodestra a far quadrato ma senza la Lega, salita sull’Aventino e non ancora discesa. E le assegna a Cinzia Santoni, fino a qualche mese fa consigliera provinciale del Carroccio. Prima ha accettato l’indicazione del partito scegliendo i banchi dell’opposiziojme ma poi ha fatto dietrofront tornando nell’alveo della maggioranza e per questo andando incontro all’espulsione dal partito di Salvini. A Santoni il presidente Polcri assegna le deleghe su Transizione ecologica e Ambiente, pari opportunità, personale, Urp, matenendo per sè Rapporti Istituzionali, opere strategiche e programmazione fondi Pnrr, progetto "Casa dei Comuni". Non è solo un passaggio di consegne, perchè così Polcri ricompone la maggioranza originaria: sei consiglieri. Dunque Santoni da ieri siede sugli scranni del gruppo che sostiene l’azione del presidente della Provincia insieme a Nicola Carini (vicepresidente), Marco Morbidelli, Simon Pietro Palazzo, Matteo Del Barba e Laura Chieli. Non ha insegne di partito, solo il ruolo da indipendente. Maggioranza che consente a Polcri una navigazione tranquilla, in attesa di sapere se a dicembre si voterà per il rinnovo del consiglio provinciale in scadenza. Nelle pieghe della legge di stabilità c’è anche il rinvio dell’appuntamento elettorale.

Se in Provincia il centrodestra si ricompone, nel centrosinistra il Pd rompe gli indugi e guarda ai prossimi appuntamenti. Ieri sera ha suggellato il congresso con l’elezione del nuovo segretario, che poi per la prima volta nella sua storia è una segretaria: Barbara Croci. È il traguardo di un percorso partito all’inizio dell’anno con le primarie e che solo ora arriva a una nuova governance. Ora ha davanti una partita elettorale tutta da lanciare e strategie da decidere. A cominciare dalla nuova dirigenza provinciale intorno all’erede di Francesco Ruscelli.

L’era Schlein avvicina o allontana il campo largo? Per ora avvicina le posizioniI dei 5 stelle ma con l’obbligo reciproco di delimitare i rispettivi confini. Ma al tempo stesso allontana il terzo polo o quello che ne resta alla luce dei divorzi nazionali tra Renzi e Calenda. La sfida di Arezzo resta lontana, nel 2025 ma ci sono mille sfide locali dietro l’angolo.

È anche su questo che la neo segretaria Croci, schleiniana della prima ora e già nella squadra toscana del leader regionale Emiliano Fossi, dovrà sciogliere nodi e indirizzare la rotta di un partito che tra meno di un anno si misura con il test delle amministrative in ventisei comuni aretini. Un passaggio cruciale per il nuovo corso dem.