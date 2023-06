Prova generale con il Vannozzi numero quattro

È la notte dei debuttanti. A partire dalle 21.30 le riserve dei quartieri sfideranno il Buratto per aggiudicarsi il piatto in argento dedicato alla memoria di Eros Ricciarini, storico tamburino del gruppo Musici. Un’occasione per mostrare le doti di futuri giostratori. E negli ultimi tempi si è assistito a buone carriere e buoni tiri. Merito dell’impegno e della voglia di arrivare dei giovani cavalieri, ma anche della nuova organizzazione che tutti i quartieri si sono dati alle scuderie. Ad aprire la Piazza sarà Porta del Foro che si affida a all’esperto Roberto Gabelli in sella a Oliver e a Niccolò Scarpini con Lola. Per secondi tireranno i gialloblù della Colombina con i due fratelli Pineschi, ormai una sicurezza. Elia scenderà in lizza con Alex, mentre Niccolò si affiderà a Toni, il cavallo che ha già vinto Giostra con Elia Cicerchia.

In terza posizione i cavalieri di Porta Sant’Andrea. Leonardo Tavanti monterà Sibilla, la cavalla che ha vinto Giostra con Stefano Cherici e Tommaso Marmorini, mentre Matteo Bruni porterà al debutto Urbino. A chiudere la Piazza saranno i rossoverdi di Porta Crucifera. Debutterà sulla lizza Filippo Vannozzi (nella foto), ultimo rampollo di una famiglia di giostratori. E lo farà in sella a Shira, la cavalla grigia con cui ha corso Giostra anche il babbo Alessandro. Al suo fianco, l’esperienza di Andrea Bennati con il suo Toro Seduto. Lo scorso anno la prova generale del 2 settembre è stata vinta da Porta Santo Spirito con Niccolò Pineschi che ha centrato il 5 e Elia Pineschi (4 punti). L’unico altro 5 è stato centrato da Niccolò Paffetti e forse già questo lo ha poi messo in corsa per ottenere la casacca rossoverde da titolare. Ad esultare nella Prova generale del 18 giugno 2022 è stato il quartiere di Porta Crucifera con Niccolò Paffetti e Andrea Bennati.