Prorogata la mostra di Scatragli

MARCIANO

È stata prorogata fino a 18 febbraio la mostra "Tensione Creativa e Preziosità Virtuosa nell’Opera di Enzo Scatragli" allestita all’interno della Rocca di Marciano della Chiana Le opere del maestro castiglionese di fama internazionale, hanno catturato l’attenzione del pubblico e centinaia di visitatori hanno così potuto apprezzare il lavoro di questo importante artista, radicato in Valdichiana e che trasmette, attraverso le sue opere, un legame profondo con le sue radici e la sua formazione nel settore orafo.

"Sono estremamente orgogliosa di constatare il trionfo che la mostra di Enzo Scatragli ha riscosso nella nostra comunità", conferma Maria De Palma sindaco di Marciano (nella foto con Scatragli).

"Questa esposizione eccezionale non solo rende omaggio al talento straordinario di Enzo Scatragli, ma riflette anche la vitalità e l’interesse della nostra comunità per l’arte e la cultura. Di fronte a questa straordinaria partecipazione, abbiamo preso la decisione di prorogare la mostra permettendo a un numero ancora maggiore di persone di apprezzare quest’opera unica. Voglio ringraziare Enzo Scatragli per la sua incredibile contribuzione artistica e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario. La cultura è un elemento fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità, e questa mostra ne è un esempio straordinario", Le opere di Scatragli, che spaziano dalla monumentale scultura alla raffinata produzione medaglistica, testimoniano la sua straordinaria abilità nel modellare materiali come il marmo e la pietra, seguendo le influenze della sua esperienza orafo.