Proroga a Nuove Acque e scontro "Una decisione nel silenzio totale"

SANSEPOLCRO

"Vergognosa la proroga a Nuove Acque e il silenzio delle istituzioni": il gruppo di "Insieme Possiamo" (ricordiamo la battaglia per il ritorno in mano pubblica del servizio idrico, sostenuta anche dall’ex assessore Gabriele Marconcini) commenta senza peli sulla lingua l’allungamento dell’affidamento a Nuove Acque dal 2027 al 2029, approvata dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana lo scorso dicembre. "In primo luogo riteniamo che, a prescindere dai presunti contenimenti delle tariffe che sono stati proposti assieme alla posticipazione della data di scadenza – si legge nella nota – questa decisione sia da contestare in quanto contrastante con l’esito del referendum del 2011: ancora una volta, invece di lavorare concretamente su un possibile percorso di ripubblicizzazione, si blocca tutto per quasi altri due anni, dopo che peraltro, nel 2018, la concessione era già stata estesa dal 2024 al 2027. Oltre al merito, questa scelta lascia molto perplessi anche per ciò che riguarda i modi attraverso i quali si è giunti ad un’ulteriore proroga: in pratica, forse per non correre il rischio che potessero generarsi reazioni pubbliche e politiche, per mesi questa decisione non è stata comunicata, né spiegata".

La seconda questione giunta all’attenzione dell’opinione pubblica riguarda invece la Valtiberina e in particolare i Comuni di Sansepolcro ed Anghiari, con quest’ultimo che ha preso il posto del primo come uno dei sei che rappresentano la conferenza territoriale numero 4 all’interno dell’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana (Ait). "Essendo anche in questo caso avvenuto tutto in maniera silente ed autoreferenziale – dice Insieme Possiamo – non sappiamo quali siano le motivazioni che hanno portato gli esponenti dei due Comuni a compiere questo scambio, ma, al di là di ciò, un dato è certo, ovvero quello di Anghiari non ha praticamente mai partecipato ad una riunione. Tempo fa, in occasione della nomina del nuovo cda dell’Eaut, si è discusso animatamente sull’esigenza di avere in quell’ente almeno un referente valtiberino. Non possiamo quindi fare altro che sottolineare quanto sia politicamente incoerente lamentare un’assenza di rappresentanza da una parte e poi, dall’altra, rinunciare deliberatamente alla possibilità di esercitarla quando questa ci spetterebbe di diritto".