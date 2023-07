Pronto Soccorso, operazione "ER" Via ai lavori per ampliare il reparto

di Alberto Pierini

AREZZO

"Libera": nel gergo non sappiano se reale ma sicuramente televisivo è il grido che precede l’intervento dei medici in un pronto soccorso. In particolare quando si tratti di procedere con il defibrillatore. Ed è uno scenario che comincia a configurarsi anche per il San Donato.

Domani partono i lavori per l’attesissimo nuovo pronto soccorso. I progetti in ospedale sono tanti, grazie ai piani messi in atto e ai finanziamenti del Pnrr: ma è chiaro che tutto quello che passa dal "sancta sanctorum" dell’emergenza ha sempre un sapore particolare.

E stavolta siamo al bivio di un rilancio vero del reparto. Si tratta di un intervento di due milioni e 700 mila euro, legati ad un decreto legge del 2020, per i curiosi il numero 34: prevedeva misure urgenti in materia di salute nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19. Il Covid ha allentato la morsa, le risorse restano. E tra l’altro prevedono anche una separazione dei percorsi per porre le basi anche di nuove epidemie che possano tornare a verificarsi.

Un quadro nel quale prende corpo finalmente il passo operativo. E che tra l’altro sarà uno degli elementi sui quali fare i conti nei prossimi mesi. Perché è chiaro che l’attività del pronto soccorso non si ferma, si tratterà di incastrarla nei movimenti del cantiere.

Almeno questa fase dei lavori andrà a dritto fino al gennaio 2024. Durante il cantiere tutte le attività di pronto soccorso rimarranno entro gli attuali confini: per chi si affaccia nel reparto quindi il percorso da fare resta lo stesso. Ma tutto verrà riorganizzato con alcuni spostamenti interni. I potenziali pazienti accederanno dalle stesse sedi di triage e verranno accompagnati nei locali dove verranno erogate le prestazioni. Obiettivo, è chiaro, ridurre i disagi, specifica la Asl.

"Si tratta di un intervento che per due milioni di euro comporterà una trasformazione degli ambienti e un allargamento degli spazi. Mentre 700mila euro saranno destinati al completo rinnovamento della strumentazione" conferma Antonella Valeri, direttore amministrativo dell’azienda.

L’operazione San Donato rientra in quella lanciata, in contemporanea, anche negli altri ospedali della provincia. Nei giorni scorsi è scattata quella alla Gruccia di Montevarchi, con apertura del cantiere. Ma ci saranno adeguamenti e interventi anche alla Fratta di Cortona, a Bibbiena e a Sansepolcro.

Un elemento certo sono i tempi. "I lavori dovrebbero durare circa un anno, anche se contiamo di poterli completare anche prima. Ma il termine che non può essere superato è quello del dicembre 2024". E il tutto va di concerto con un altro intervento in corso: gli ultimi quattro posti di terapia semi-intensiva previsti per la bronco-pneumologia. Nel complesso dovevano essere 34, questi sono gli ultimi.

Come cambierà il pronto soccorso? Il progetto è stato presentato nei dettagli pochi mesi fa nel cuore del Forum Risk. Un doppio ingresso, quello tradizionale per chi arriva a piedi e quello in barella. Due triage separati secondo la modalità di arrivo. Uno per malati Covid, parallelo all’attuale accesso della camera calda. Dal pronto soccorso partiranno collegamenti agili e diretti con la rianimazione e la completa attivazione di un by-pass con la nuova area di emodinamica. Un unico polo tecnologico: dalla terapia intensiva, passata da 12 a 30 posti a tempo di record, fino alla cardiologia, al blocco operatorio e al pronto soccorso. Un pronto soccorso che sarà caratterizzato per l’appunto da una grande sala centrale, un open space dei codici maggiori: passerà da otto a sedici posti letto, un assetto aperto. Senza camere singole e con una postazione centrale. La stagione di "Er" sta cominciando.