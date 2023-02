Pronto soccorso, lavori a tappe fino al 2026

di Marco Corsi Saranno suddivisi in due fasi ben distinte, intervallati da un arco di tempo definito, i lavori di ampliamento e riqualificazione del pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Come ha spiegato di recente Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est, il cantiere sarà attivato il prossimo mese di aprile. Il primo step di intervento durerà un anno. Poi ci sarà uno stop di 4,5 mesi che consentirà di risistemare alcuni locali, dopodiché si passera alla fase due, che durerà un altro anno e mezzo. Il tutto, quindi, si dovrebbe completare all’inizio del 2026. Una diluizione necessaria perché, naturalmente, è impensabile chiudere l’attuale pronto soccorso. I lavori dovranno andare di pari passo con l’attività quotidiana della struttura di emergenza. Una volta ultimato, il nuovo pronto soccorso del Valdarno potrà contare su spazi più ampi che risponderanno in maniera molto più efficiente alle esigenze non solo dei pazienti, ma anche dei medici e del personale infermieristico. Il costo complessivo dell’operazione è superiore ai 2,2 milioni di euro. 1,6 milioni sono risorse statali e regionali, il resto legate al decreto rilancio post covid. Dal 2020 ad oggi si è resa evidente la necessità di avere tutti i setting...