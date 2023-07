"Pronto soccorso da raddoppiare" Appello Calcit al governatore Giani

di Marco Corsi

"Il Valdarno ha bisogno di due unità di pronto soccorso. La Gruccia e il Serristori!". Lo scrive, in una lettera aperta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il presidente del Calcit del Valdarno Fiorentino Mario Bonaccini, che ha preso spunto dalla recente apertura del Centro Medico Avanzato di Figline. Inaugurazione che ha suscitato più di una perplessità. Nel suo intervento, il governatore ha detto chiaramente che il pronto soccorso al Serristori non ci potrà più essere perché il territorio non ha i parametri previsti dalla legge. Ma il Calcit non ci sta e ricorda l’altissimo numero di turisti che gravitano in zona e i molti forestieri che arrivano in Valdarno attratti dal tessuto produttivo, attivissimo nel territorio in tutti i settori: dall’industria all’agricoltura, dal commercio alla moda. Ma c’è anche un altro aspetto. Ad oggi – ha detto Bonaccini – gli abitanti del Valdarno Fiorentino hanno come riferimento il Ps di Ponte a Niccheri e non quello più vicino di Montevarchi, tra l’altro perennemente intasato, che appartiene ad un’altra Asl e che non è accessibile, in caso di soccorso, da parte del 118. L’ipotesi che qualcuno paventa, ovvero di autorizzare il 118 ad utilizzare anche il pronto soccorso della Gruccia, non mi convince".

Le motivazioni del Calcit sono legate alla conformazione del Valdarno Superiore, una vallata stretta e lunga, con un fondovalle costruttivamente assimilabile ad una città diffusa, circondato dai monti del Chianti e del Pratomagno, con tutta una serie di comuni, frazioni, borghi e case sparse che hanno una propria viabilità maggiormente rivolta verso il fondovalle. "Per queste caratteristiche territoriali un solo punto di pronto soccorso è comunque insufficiente. Ne occorrono almeno due, baricentrici, come era prima della pandemia: il Serristori e Santa Maria alla Gruccia".

Insomma, anche per ovviare all’incremento notevole dei pazienti di Figline Incisa e zone limitrofe che, comunque, si recano al Ps della Gruccia, il Calcit del Valdarno Fiorentino chiede la riapertura della struttura di emergenza al Serristori. Soprattutto per offrire un servizio adeguato non solo ai cittadini di quella zona, ma anche ai moltissimi turisti che gravitano nell’area. "Presenze – ha spiegato Bonaccini – che derivano dai campeggi a livello europeo, da un’infinità di agriturismi, B&B e altre strutture ricettive, compresi i casolari dei monti del Chianti e del Pratomagno, residenza stabile di moltissimi stranieri, e senza contare le seconde case sparse in ogni dove abitualmente frequentate".