Pronto soccorso, 3 milioni di lavori: "Vigileremo sui tempi del cantiere"

I soldi per il rifacimento del pronto soccorso della Gruccia ci sono. È stata proprio la Asl a rassicurare i primi cittadini del Valdarno in un incontro che si è tenuto venerdì mattina tra la Conferenza zonale dei sindaci e Antonella Valeri, direttrice amministrativa dell’azienda Usl Toscana Sud Est. All’ordine del giorno il punto sui lavori in corso e sugli investimenti previsti per il monoblocco valdanese. Alla riunione hanno partecipato anche Stefania Magi, direttrice della zona distretto, e Patrizia Bobini, direttrice del presidio ospedaliero. Nel corso del summit la Asl ha confermato ai presenti le coperture finanziarie necessarie per completare i tre lotti di intervento previsti per il rifacimento del pronto soccorso. Si parla di cifre importanti. Attualmente è in fase di realizzazione il primo lotto che sarà completato entro il 2024, per un importo di 940mila euro.

Previste in questo primo step nuove sale visita, una nuova sala terapia, un nuovo deposito attrezzature e la separazione dei percorsi Covid-No Covid. Per i lavori del secondo lotto, il cui investimento ammonta a 1 milione e 350mila euro, è stata conclusa la fase di progettazione e deve essere fatta la gara. Gli interventi dovranno iniziare il prossimo anno e concludersi entro il 2025.

In questa tranche vedremo il raddoppio dei posti letto, nuovi ingressi separati Covid-No Covid, una nuova sala per codice rosso Covid e nuovi locali di vestizione e svestizione. Per gli utenti non cambierà nulla, soltanto la viabilità esterna per accedere ai locali. A seguire saranno predisposti i lavori per il terzo lotto. Il costo di attrezzature e arredi, stimato in 560mila euro, risulta coperto dall’azienda. Tutti gli interventi dovrebbero concludersi entro il 2026. "Dopo l’incontro con il direttore sanitario nel merito delle carenze di personale - ha dichiarato il presidente della Conferenza dei sindaci Valentina Vadi - ci siamo confrontati con il direttore amministrativo per approfondire la questione relativa ai lavori al pronto soccorso. La dottoressa Valeri ha garantito la copertura finanziaria per tutti e tre i lotti in cui sarà diviso l’intervento di ampliamento del pronto soccorso della Gruccia, così come ha garantito, numeri alla mano, la copertura finanziaria relativa agli arredi, alle apparecchiature e alle attrezzature di questi nuovi ambienti.

Come presidente della Conferenza dei sindaci ho espresso il mio apprezzamento e la mia soddisfazione per l’attenzione mostrata nei riguardi del nostro ospedale, e l’intenzione di continuare, personalmente, a monitorare il cronoprogramma dei lavori". Vadi ha infine anticipato che è stato fissato per i primi di dicembre un incontro con il nuovo direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est, la dottoressa Assunta De Luca, in cui sarà fatto nuovamente il punto della situazione sul personale e sui concorsi che devono ancora essere banditi.