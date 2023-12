Pronto soccorso: 220 accessi al giorno. Bufera influenza, il reparto si mobilita

Quattro giorni alle prese con 874 pazienti: in media 218 accessi al giorno. Pronto soccorso del San Donato come una trincea di Natale, con oltre duecento aretini che chiedono aiuto alla task force dell’emergenza guidata da Maurizio Zanobetti. Professionisti attrezzati a lavorare in situazioni estreme ma il carico di lavoro di questi giorni costringe a un tour de force serrato anche i medici più temprati. Se l’andamento generale degli accessi è in linea con i precedenti, a marcare la differenza è la stabilizzazione del numero degli accessi. Almeno da quattro giorni a questa parte e secondo i numeri quotidiani del Pronto soccorso, fino a Capodanno sarà così. "Si tratta di una media stabile e molto elevata", dice Zanobetti che passa i numeri ai raggi X. "Dei 218 pazienti che riceviamo ogni giorno dal 23 dicembre, il 50 per cento è costituito da codici minori, ovvero persone che avrebbero dovuto trovare risposte fuori dal Pronto soccorso". In gergo sanitario si chiamano accessi "impropri" e la definizione è sufficiente a far comprendere come la metà dei pazienti che arrivano nel quartier generale dell’emergenza, contribuiscono a congestionare il Triage. "Noi li visitiamo ugualmente, ma è chiaro che devono attendere per un tempo maggiore, perchè noi procediamo per priorità di triage". Ed è a questo punto che si ripetono le scene di sempre, poi catapultate sui social: "Si verificano aggressioni verbali, con gente che urla perchè non vuole aspettare, ci siamo abituati e accade in ogni Pronto soccorso". Ad Arezzo la percentuale degli accessi "impropri" oscilla dal 43 al 58 per cento. "Noi dovremmo fare emergenza-urgenza ma spesso ci sostituiamo alla medicina del territorio", osserva Zanobetti. La maggiorparte degli aretini che dal Triage passano ai reparti del San Donato manifestano "problemi respiratori. Il 50 per cento dei pazienti da ricoverare ha un’insufficienza respiratoria da polmonite". È il segno che l’influenza sta picchiano duro e cinque aretini la stanno combattendo nel reparto di rianimazione. "Negli anni scorsi era pressochè sparita per via del Covid ma anche perchè ci proteggevamo con le mascherine che adesso nessuno indossa più".

Anche per questo la malattia stagionale si manifesta in maniera più acuta e rispetto al periodo canonico, stavolta ha anticipato i tempi. Un effetto impattante sopratutto "nei malati anziani pluripatologici, per i quali il disturbo polmonare complica il quadro". Pronto soccorso allo stress test coi posti letto occupati e i reparti che si attrezzano aumentando la capienza.

Eppoi c’è il Covid che corre: "La maggiorparte dei ricoveri Covid riguardano pazienti risultati positivi al tampone e in ospedale per altre problematiche. Certo è che, sopratutto nelle persone anziane, vediamo anche polmoniti da Covid. Non siamo ai livelli della pandemia, ma il contagio continua a circolare. Per questo, specialmente negli ambienti chiusi è consigliabile usare la mascherina, raccomanda Zanobetti che rivendica un primato al suo reparto: "In questi quattro giorni i nostri medici hanno dimesso il 91,8% delle persone arrivate. Solo l’8,2% è stato ricoverato. Un risultato di cui vado fiero perchè significa che si ricovera chi ne ha veramente bisogno".

Lucia Bigozzi