Pronto Donna di Arezzo, corso di formazione per l’utilizzo del DAE

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Imparare le manovre di primo soccorso e per l’uso corretto del defibrillatore. Le operatrici dell’Associazione Pronto Donna di Arezzo hanno partecipato nei giorni scorsi al corso di formazione, che si è svolto al Centro di Simulazione dell’ospedale San Donato dagli infermieri del 118 del COES di Arezzo, Thomas Tori e Roberta Pitti, e dagli operatori del Centro Etrusco.

Si tratta della conclusione del percorso che nel dicembre scorso ha visto la donazione di un defibrillatore - da parte di Marcello Amadori, l’uomo sopravvissuto a un arresto grazie al defibrillatore e alle manovre di un ragazzo di 16 anni nel luglio del 2023 - installato presso la sede dell’associazione che si batte contro ogni forma di violenza sulle donne di piazzetta delle Logge del Grano.

“Con il corso di formazione - sottolineano Thomas Tori e Roberta Pitti, infermieri del 118 di Arezzo - le operatrici saranno in grado di prestare soccorso in caso di bisogno. I defibrillatori salvano vite ed è importante acquisire le competenze che servono per poterli utilizzare al meglio. Sensibilizzare i cittadini per diffondere il più possibile i DAE e le manovre salva vita è essenziale.

Tutti noi, operatori sanitari ma anche le persone comuni, siamo il primo presidio di sicurezza quando accadono eventi di emergenza e dobbiamo essere pronti ad affrontarli con consapevolezza”.