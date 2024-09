Pronti ad assalire una gioielleria, in tre arrestati per tentata rapina

Arezzo, 24 settembre 2024 – Ieri mattina intorno all’ora di chiusura dei negozi per la pausa pranzo in zona Porcinai, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo e del Nucleo Investigativo hanno notato un individuo che, sceso frettolosamente dallo scooter e, con ancora il casco integrale indossato, è stato avvicinato da altre due persone nei pressi dell’ingresso di una gioielleria, al momento chiusa al pubblico, ma il cui titolare si trovava all’interno.

I carabinieri, intuito che potevano avere cattive intenzioni, hanno bloccato i tre e dopo averli identificati, li hanno sottoposti a perquisizione personale, rinvenendo e sottoponendo a sequestro materiale per commettere una probabile azione delittuosa.

Infatti erano in possesso di fascette da elettricista, nastro adesivo telato, una mazza e un cacciavite di grosse dimensioni.

Le risultanze investigative con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti, hanno permesso di procedere all’arresto in flagranza per “tentata rapina aggravata in concorso” dei tre uomini, non originari di questa provincia e gravati da numerosi precedenti di polizia.

Attualmente i tre, su disposizione della Procura Aretina, sono chiusi nella locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Arezzo.