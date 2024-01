"Pronta ad ascoltare ogni genitore". Nodo mense, Tanti tende la mano

di Gaia Papi

AREZZO

"Pronta ad ascoltare ogni singolo genitore e ad apportare eventuali modifiche là dove è in mio potere". La vicesindaco Lucia Tanti interviene sul tema delle mense. "Se ne parlerà nell’incontro con i rappresentanti mensa il 22 o il 30 gennaio, queste le due date che ho proposto dopo che, per un mio errore, non sono stata presente all’appuntamento in programma il 5".

Una rappresentanza le ha chiesto un confronto...

"Ben venga uno scambio di opinioni con i 37 rappresentanti che mi hanno chiesto l’incontro. Anche una sola istanza fa la differenza, non c’è dubbio, ma voglio far presente che i 37 rappresentano il 17% dei 217 rappresentanti mensa nominati dai 62 plessi, per un totale di 4600 bambini. Trentasette rappresentanti ognuno dei quali si fa portavoce solo della propria istanza, e che appartengono al 25% dei plessi totali, tutti statali, nessuno dei genitori che ha sollevato problemi ha un figlio in una scuola comunale".

Due problematiche: la grammatura e la qualità del cibo che arriva ai bambini.

"Per quanto riguarda la quantità, dal 2016, su mia proposta approvata all’unanimità, è ad appannaggio dell’Asl che fa scelte nell’ottica di un’educazione alimentare. Nicola Vigiani, medico e direttore della unità operativa di igiene degli alimenti e nutrizione della Asl ha spiegato che: "la ristorazione scolastica è diventata un modo per insegnare buone abitudini alimentari fin da piccoli, con l’obiettivo che queste semplici regole, vengano poi trasmesse anche a casa".

Secondo tema: la qualità…

"La qualità dipende da noi. Sia la qualità che le combinazioni. Se il piatto con la pizza di cui si è parlato nei giorni scorsi è stato effettivamente fotografato nelle nostre mense, non va bene, non rientra nei nostri protocolli. Così come il piatto di plastica su cui era servita. Sul tavolo dei bambini ci devono essere piatti in ceramica e bicchieri di vetro. Ho già chiesto un incontro con la Asl e lo pretendo con Elior".

Il gruppo lo scorso settembre si è aggiudicato la gestione dei pasti per i prossimi quattro anni (più 2) per un importo poco sopra i 12 milioni di euro. "Se poi i numeri hanno ancora una valenza, voglio ricordare che nell’ottavo report di Foodinsider, Arezzo per i suoi servizi mensa risulta terza tra le città toscane, dopo Firenze e Sesto Fiorentino".

Alcuni genitori si sono lamentati della mancanza di sconti per le famiglie numerose...

"Non è vero che Arezzo è l’unica a non fare scontistiche, però è vero che fino ad ora non erano previste. Ritoccheremo il regolamento, prevederemo quattro fasce Isee fino a 35 mila euro".