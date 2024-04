Promozione delle comunità energetiche

SAN GIOVANNI

Il consiglio comunale di San Giovanni ha approvato all’unanimità, con l’assenza in aula delle liste civiche, una mozione presentata dal centro sinistra a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il documento, che ha ottenuto l’ok della Lega e del Movimento 5 Stelle, accoglie una serie di proposte legislative introdotte dal gruppo "Manifesto di Villamagna Pro Cer", un’associazione che unisce ambientalisti e sostenitori della libertà nel settore dell’energia. L’obiettivo è quello di rendere le Comunità Energetiche più accessibili e vantaggiose per l’intera cittadinanza, introducendo una tariffa incentivante fissa per i piccoli impianti, promuovendo maggiori opportunità di sinergia e collaborazione tra le comunità, offrendo incentivi specifici per la sostituzione di coperture in amianto con pannelli fotovoltaici, e proponendo l’adozione di un credito di imposta cedibile per gli investimenti in energie rinnovabili. Il gruppo di Centro Sinistra per San Giovanni ha quindi espresso soddisfazione per questo significativo progresso "che non solo favorisce una transizione energetica sostenibile, ma rafforza anche la coesione sociale e la resilienza comunitaria. Durante la presentazione – ha aggiunto il gruppo di maggioranza – si è colta l’opportunità pubblicizzare l’adesione alla Comunità Energetica di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, invitando tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa. L’adesione oltre ad essere completamente gratuita e priva del benché minimo cambiamento impiantistico (nemmeno il cambio dell’operatore), offre la possibilità di condividere i benefici derivanti dagli incentivi per l’energia prodotta e autoconsumata "segnando un passo decisivo verso la riduzione della povertà energetica e l’avanzamento verso un futuro energetico più verde, giusto e sostenibile".