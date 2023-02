Promesse rinnovate e ritorno del Titanic

Al museo con un biglietto unico, al lume di candela al ristorante nella sera per eccellenza dei tavoli da due, al cinema a rivedere Titanic uno dei film più romantici di sempre, oppure rinnovando le promesse matrimoniali. Nella Novena della Madonna del Conforto, si celebra in Cattedrale alle 18 la messa con gli sposi arrivati quest’anno al traguardo delle nozze d’oro e d’argento, ma sono invitate anche le famiglie e i fidanzati. Mille modi per celebrare oggi la festa degli innamorati. Per San Valentino si può rivivere l’amore di Jack e Rose con la proiezione all’Uci di Titanic nel venticinquesimo anniversario, spettacoli oggi alle 16,30 e 20,30. Magari dopo aver fatto un salto al museo in due pagando un solo biglietto. Oggi dalle 14 alle 20 è prevista l’apertura straordinaria per il Museo Orodautore. La prestigiosa collezione ospitata nel Palazzo di Fraternita, non solo sarà aperta al pubblico in via eccezionale di martedì, ma metterà a disposizione visite guidate a cura del Centro Guide Arezzo. Info: 334 3340608. Una collezione unica nel suo genere che ha saputo negli anni attrarre l’interesse di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e la curiosità artistica arrivando a coinvolgere anche il mondo della moda. A Casa Bruschi c’è AAA Arte Amore Antiquariato, alle 21 una serata di apertura straordinaria con uno speciale percorso pensato per tutti gli amanti dell’arte e dell’antiquariato. Bollicine e dolcezze al cioccolato saluteranno infine gli innamorati al costo di 10 euro a coppia (info 0575 354126). Innamorati anche della Giostra. Apertura straordinaria per il percorso espositivo "I Colori della Giostra" oggi e domani in occasione di San Valentino e della Madonna del Conforto. Il museo della Giostra resterà aperto con orario continuato 10-17 un regalo speciale oggi: grazie all’iniziativa "Innamorati di Giostra" oggi si potrà visitare in due il percorso espositivo pagando un solo ingresso.