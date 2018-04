Arezzo 5 aprile 2018 - Il presidente dell'Aia, l'aretino Marcello Nicchi ha denunciato di aver ricevuto una busta contenente proiettili. Stesse minacce, ha detto Nicchi, al vice presidente dell'Aia e al designatore Rizzoli.

Nicchi in una conferenza stampa ha lamentato anche il comportamento aggressivo nei confronti degli arbitri anche a livello giovanile "

Tutto questo produce un calo di vocazioni e noi facciamo fronte a un taglio consistente del budget, 100mila euro per i raduni tecnici, determinanti per la formazione degli arbitri. E così in tutte le 209 sezioni arbitrali, sono gli associati a pagarsi le spese”.