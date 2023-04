Programmatori e non solo Avanti i vecchi meccanici

1 PROGRAMMATORE INFORMATICO

Realtà attiva nella produzione di cemento ricerca per gestione dati tirocinante. Lavoro part time. Contratto: sei mesi. Sede: Castiglion Focognano. Codice: AR-189408. Scadenza: 2 maggio.

1 MECCANICO

Autofficina di Arezzo cerca un meccanico per manutenzione e riparazioni, disponibile a turni festivinotturni per effettuare soccorsi con carroattrezzi. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Patente C. Codice: AR-189218. Scadenza: 4 maggio

2 CAMERIERI

Si cercano due camerieri con conoscenza base della cucina e esperienza. Contratto a tempo determinato o apprendistato, full-time o part-time. Sede Lucignano. Richiesta conoscenza di vini e abbinamenti. Codice: AR-189326. Scadenza: 10 maggio