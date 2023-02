Progetto sport-salute I parchi al centro

TERRANUOVA

Fare sport nei parchi di Terranuova Bracciolini. E’ un progetto promosso da "Sport e Salute" che ha trovato la convinta adesione del Comune valdarnese. Le associazioni sportive dilettantistiche del territorio avranno tempo fino alle ore 10 del 15 febbraio per aderire. Lo scopo è quello di dare vita ad attività motorie e sportive nei parchi urbani per la creazione di aree non attrezzate, le cosiddette "Isole di Sport" messe a disposizione dai comuni e gestite dalle realtà associative che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria a favore della cittadinanza. "Sport nei Parchi" prevede anche la collaborazione delle società per l’organizzazione di giornate a tema "sport e sociale" o "sport e salute" in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi di forte valenza sociale e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio.

"Il nostro Comune – ha spiegato il sindaco Sergio Chienni – ha partecipato all’avviso promosso da Sport e Salute e da Anci e, dopo essere risultato finanziabile, ha sottoscritto una convenzione confermando la partecipazione al progetto e la concessione gratuita dell’area all’interno del ‘Parco Fluviale’ lungo il torrente Ciuffenna, in un’area compresa tra Piazza Generale Coralli e Via Ciuffenna, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche che saranno identificate una volta chiusi i termini". I Comuni interessati al progetto, oltre a cofinanziare ogni realizzazione con un contributo pari al 50%, dovranno prevedere l’adozione delle aree attrezzate, per un minimo di due annualità, da parte di associazioni o società sportive operanti sul territorio che assicurino la manutenzione delle aree e delle attrezzature annesse.