Progetto spazio comune. Servizi utili e gratuiti per sbrigare pratiche

Prosegue a Cortona Progetto di Comunità "Spazio Comune" che vede attivi nel territorio due avamposti sociali per portare servizi utili, gratuiti e in maniera continuativa all’interno di aree distanti dai centri amministrativi.

Nel territorio cortonese sono collocati all’interno della sede dell’Auser di Camucia Via di Murata, 36 (con apertura tutti i giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30) e nella montagna cortonese al circolo ricreativo Montagna Cortonese, in località Adatti al civico 6 (attivo tutti i mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Si avvalgono della presenza di operatori qualificati, è possibile, ad esempio, completare pratiche digitali o accedere ai servizi pubblici, degli enti locali, della pubblica amministrazione in generale. L’iniziativa è promossa dalla collaborazione tra soggetti dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale e finanziato dal GAL Appennino Aretino. L’obiettivo resta quello di supportare i cittadini e affiancare enti e amministrazioni locali, rispondendo all’evoluzione del concetto di assistenza, evidenziando bisogni sempre più specifici che, in alcune aree della provincia, le istituzioni locali non riescono a soddisfare pienamente.

Non rappresentano semplici sportelli al pubblico: la loro apertura è studiata per rispondere a nuove esigenze, offrendo servizi utili, gratuiti e continuativi a chi ne ha bisogno, bensì costituiscono uno strumento pratico e concreto per migliorare la qualità della vita nelle comunità di riferimento, attraverso l’attivazione di servizi di prossimità, lo sviluppo di strategie per contrastare il disagio socioeconomico, la salvaguardia del patrimonio ambientale e la promozione dello sviluppo territoriale.

Il progetto Spazio Comune comprende inoltre iniziative nei settori assistenziale, educativo, ricreativo e civico, realizzate in stretta collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende, stakeholder ed enti del terzo settore.

La.Lu.