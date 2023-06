Progetto Pieve di Arezzo, il Rotary Est finanzia 4 podcast sulla sua storia

Progetto Pieve. Non ancora quello per la messa in sicurezza della chiesa ma un servizio importante garantito da un intervento del Rotary Arezzo Est. Ha finanziato il progetto Arretium, quattro podcast che raccontano l’affascinante storia della Pieve di Santa Maria.

Il progetto, finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio storico artistico, parte dall’inquadramento di un QR Code sul cellulare: si apre un podcast audio che racconta, sia in italiano, che in inglese, le voci sono di Gloria Peruzzi e Pavlina Checcacci, i segreti di quattro punti individuati all’interno della Pieve. Tutto secondo la testimonianza di don Alvaro Bardelli. Il progetto sarà lanciato anche nei portali della Fondazione Arezzo Intour.

I punti sono il Pozzo di San Donato, il Fonte Battesimale, la Cripta e il Presbiterio. Affascinante il racconto del pozzo, scavato nella roccia e alimentato da una sorgente abbondante, riscoperto nel XIX secolo dall’arciprete Ristori, con all’interno frammenti di marmi romani. A questo pozzo le donne scendevano per una lunga scarpata a gradoni. Era qui in antico un luogo di culto a Mercurio.

Il pozzo è poi rimasto all’interno della parete sinistra dell’edificio, quando il vescovo Teodaldo ingrandì la Pieve. Tematicamente e teologicamente connesso al pozzo, è il racconto del Fonte Battesimale, oggi nella navata a destra e opera pregevole di Giovanni di Agostino. L’antico luogo del battesimo era accanto al pozzo, una vasca per immersione, il ricordo è sulla lunetta esterna, del portale a destra, raffigurante il Battesimo e restaurata nel 2020 sempre dal Rotary Est. Affascinante il racconto della cripta, con molte reliquie di martiri aretini e secondo antichi ritrovamenti anche parte della testa di San Donato. Di grande interesse è la descrizione dell’antico presbiterio.

Liletta Fornasari