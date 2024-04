Progetto per il turismo. Gli alunni protagonisti

VALDARNO

Rendere cittadini e operatori turistici valdarnesi consapevoli del valore del proprio territorio e dell’importanza dell’Ambito Turistico. E’ questo lo scopo di un progetto, "Close to Home", che ha coinvolto cinquanta studenti delle scuole superiori. Hanno ideato uno slogan molto esplicito, "La bellezza è di casa", che alimenterà una campagna di comunicazione ad hoc, con biglietti da visita e manifesti, ma anche contenuti digitali, testi, foto e video promozionali, fino a una campagna di coinvolgimento della community sui social media, che con il semplice invito "Dillo tu" inviterà i cittadini a fotografare e condividere i loro luoghi del cuore nel Valdarno. Ad occuparsi degli aspetti di progettazione, ideazione, realizzazione creativa e gestione della campagna, affiancati dall’agenzia di comunicazione Studiowiki sono stati in particolare i diplomandi in grafica e comunicazione dell’Istituto Varchi di Montevarchi, gli allievi delle classi I e II dell’Isis Valdarno e le classi IV del Liceo "Giovanni da San Giovanni", con i loro docenti. Nel corso degli ultimi tre mesi, i ragazzi hanno affrontato un percorso didattico concreto e impegnativo, che li ha portati ad approfondire la conoscenza del territorio e delle sue attrattive turistiche, le attività dell’Ambito e il funzionamento del sistema turistico toscano.

"Con il progetto Close To Home volevamo mettere i giovani al centro della valorizzazione e della promozione del territorio e penso che con la campagna di comunicazione ‘La Bellezza è di casa’ ci siamo riusciti – ha spiegato Nicola Benini, sindaco di Bucine, Comune capofila dell’Ambito Turistico del Valdarno Aretino – È la conferma che la promozione turistica di un territorio è un fatto collettivo, che deve vedere il coinvolgimento attivo della comunità locale".