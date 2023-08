Progetto museo di arti e mestieri a Sansepolcro: altri consensi dalle associazioni

Il progetto del Museo di Arti e Mestieri a Sansepolcro sta piacendo sempre più e continua a incassare consensi a ripetizione. Dopo quelli di Cna e Coldiretti Arezzo, anche una delle associazioni del commercio, ossia Confesercenti, ha detto "sì" con forza e determinazione all’iniziativa dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina. Un’iniziativa di largo interesse, finalizzata alla promozione del territorio e alla valorizzazione sia delle tradizioni che al tempo stesso delle professionalità racchiuse nei mestieri, nella convinzione che il saper fare sia un valore da tramandare nell’interesse della crescita economica. "Abbiamo riconosciuto – ha detto Chiara Cascianini, responsabile di Confesercenti Valtiberina - il valore del progetto legato al Museo di Arti e Mestieri di Sansepolcro. Grazie all’amministrazione comunale e all’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, prenderà forma il museo nelle sale dell’ex convento dei Servi di Maria". Anche il presidente comprensoriale, Matteo Tarducci, è pienamente d’accordo: "A Sansepolcro - aggiunge Tarducci – l’operazione del museo potrà concretizzarsi sia come polo attrattivo di interesse turistico che anche come fulcro di valorizzazione delle arti e dei mestieri intorno ai quali poter promuovere e sviluppare i valori della laboriosità e del "know how" che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno in futuro lo sviluppo economico, promuovendo le tradizioni anche produttive e commerciali del territorio. Da parte di Confesercenti, è un onore poter collaborare all’iniziativa promossa con professionalità dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e da settembre, data di inizio dei lavori, saremo a disposizione per lavorare insieme ai promotori di questo grande progetto per Sansepolcro e tutta la vallata". Il museo sarà l’occasione giusta anche per valorizzare i locali dell’ex convento, che in passato sono stati sede della scuola media "Luca Pacioli" e per creare una nuova tappa in un luogo un tantino più defilato rispetto ai flussi del passeggio a Sansepolcro, ma senza dubbio non meno bello, poiché vi sono la chiesa accanto e anche piazza Dotti, presto interessata da un intervento di restyling della sua pavimentazione.