"Progetto di inclusione al Cassero per la Scultura di Montevarchi selezionato per il Concorso Art Bonus 2024"

Un progetto di inclusione realizzato al Cassero per la Scultura di Montevarchi è stato selezionato per il Concorso Art Bonus 2024 nella categoria "Beni e luoghi della cultura". La notizia è stata annunciata nella giornata di ieri da Palazzo Varchi. Il concorso è organizzato dal Ministero della cultura, da Ales Spa e da Promo PA Fondazione – LuBeC e punta a promuovere la conoscenza dell’Art Bonus, la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. Ideato nel 2016, premia l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso questa agevolazione tributaria, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Ogni anno sul portale Art Bonus vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi, che vengono poi inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso. Quello messo a punto al Cassero ha consentito di mettere a sistema una serie di programmi per persone con disabilità ed esigenze specifiche. Un modo per contribuire alla salute e al benessere della comunità e all’abbattimento delle barriere sociali, economiche, sensoriali e cognitive. Nello specifico, con il coordinamento della direttrice del museo Federica Tiripelli, tra l’autunno 2022 e la primavera 2023 sono state realizzate numerose attività rivolte a persone con Alzheimer e ai loro caregiver, e ai bambini e adolescenti con autismo. Non sono poi mancate iniziative per donne straniere iscritte al corso di italiano, audio descrizioni, visite guidate e performance per non vedenti, ipovedenti, ma anche normovedenti, video in LIS-Lingua dei segni e visite guidate per non udenti e ipoudenti. Principale finanziatore è stata la Fondazione CR Firenze attraverso un bando.

Marco Corsi