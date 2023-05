Progetto della Due Mari nel mirino Dal comitato un esposto all’Anas

I giorni passano, si fa sempre più vicino il 26 maggio, data ultima per la presentazione delle osservazioni al progetto di adeguamento a quattro corsie della Due Mari. E mentre si lavora, a testa bassa, anche a braccetto con il Comune, per la stesura, il Comitato via Salvadori ha inviato un esposto all’Anas per chiedere di poter visionare il progetto completo e di sospendere i termini per la presentazione delle osservazioni. Entro il 26 maggio non sarà, infatti, più possibile apportare delle modifiche. Un progetto sul quale in molti hanno sollevato delle perplessità, nonostante la loro consapevolezza che la E78 sia assolutamente da costruire. Ma "Il disegno che fino ad ora abbiamo potuto vedere e sul quale stiamo lavorando, insieme al Comune, per la presentazione delle osservazioni, non è completo. Quello visibili sul sito di Anas mostra solo parte degli elaborati, sezioni di strade" spiega Stefano Tiberi, a capo del comitato.

"Da giorni stiamo chiedendo ad Anas un appuntamento per poter visionare il progetto nella sua totalità, ma non ci riusciamo. Membri del comitato hanno telefonato alla sede di Firenze per prendere un appuntamento. I più fortunati sono riusciti ad ottenerlo, sì, peccato che dopo qualche giorno è arrivata loro la disdetta. In molti abbiamo inviato pec facendo la medesima richiesta; mail che non ha mai ricevuto risposta. È nostro diritto, nel rispetto dei principi di trasparenza degli atti pubblici, vedere il progetto di Anas" continua Tiberi.