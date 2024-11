Progettista software e tecnico per hardware

1 ANALISTA

Si cerca un analista progettista software per azienda metalmeccanica di Rassina, Castel Focognano. Per realizzazione di software per PLC/HMI/SCADA, stesura delle specifiche funzionali, supporto alle attività di testing. Si richiede conoscenza dei principali sistemi operativi, dei principali sistemi DB, software e linguaggi. Contratto full-time, di apprendistato. Codice: AR-240260. Scadenza: 6 dicembre

1 TECNICO

Si cerca un tecnico hardware assistenza clienti per azienda metalmeccanica di Rassina, Castel Focognano. Le attività: realizzazione di schemi elettrici, di distinte materiali e individuazione della componentistica. Conoscenza delle linee guida per la progettazione e il dimensionamento di circuiti elettrici.

Contratto full-time, di apprendistato.

Sede Arezzo. Conoscenza AutoCAD. Codice: AR-240251. Scadenza: 6 dicembre