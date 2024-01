Progetti per quasi 8 milioni. Anghiari prepara il piano 2024: "Servizi intatti e stop tasse"

ANGHIARI

Il Comune di Anghiari ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e i cittadini anghiaresi sono stati rassicurati per ciò che riguarda la voce più importante, chiamata più in generale tasse.

"Un passo cruciale per il futuro della comunità, che non solo protegge le tasche dei cittadini, ma che mantiene intatti i servizi, senza alcun aumento tariffario – ha commentato Daniele Mariotti (nella foto), assessore al bilancio – e il nuovo piano è un lavoro di programmazione importante, anche in tempi di incertezza come quelli che abbiamo attraversato".

Insomma, i periodi delicati della prima legislatura Polcri sembrano adesso lontani.

Con l’accensione di un nuovo mutuo da 400mila euro nel 2023, il Comune ha dimostrato il suo impegno tangibile nelle opere e nelle infrastrutture, destinando inoltre risorse al sociale, alla cultura, al turismo e allo sport e cercando così di garantire benessere e servizi alla comunità, centro delle priorità dell’amministrazione.

Le risorse sono state acquisite anche tramite bandi che hanno già portato a numerosi lavori avviati e completati nel 2023.

Il programma triennale delle opere pubbliche, con un budget di 7,8 milioni di euro per il 2024 e 18 milioni nel triennio 2024-2026, rappresenta di fatto un investimento mirato al territorio, inclusi gli angoli più decentrati.

Nonostante le divergenze delle minoranze, il Comune – in occasione dell’approvazione del bilancio – ha voluto sottolineare l’impegno, il lavoro e gli investimenti significativi che hanno cambiato e cambieranno il volto di Anghiari.

Progetti ambiziosi, come il co-housing e gli interventi nel museo, prenderanno forma nel 2024 continuando così il percorso di valorizzazione già avviato.

L’assessore Mariotti guarda al futuro con determinazione, anticipando un anno di impegno costante.

"Ci auguriamo che il 2024 porti nuovi finanziamenti cruciali per il nostro Comune – ha concluso Mariotti – e tengo a ringraziare calorosamente le associazioni che contribuiscono in modo fondamentale alla vivacità di Anghiari, tutti gli amministratori, i collaboratori e i tecnici comunali che lavorano quotidianamente per reperire risorse, realizzare progetti e centrare obiettivi di crescita del nostro territorio".

C.B.