Progetti per il futuro della città. Le accuse dell’opposizione: "Assurdo: manca il dialogo"

Le dimissioni di Chiara Andreini lo hanno "promosso" capogruppo consiliare dell’opposizione di Pd-InComune a Sansepolcro, anche se dal 2011 Andrea Laurenzi è presenza fissa a Palazzo delle Laudi, dapprima come vicesindaco (nel quinquennio di Daniela Frullani), poi come esponente di minoranza. Due anni fa, è stato avversario di Fabrizio Innocenti nel ballottaggio delle comunali. Il suo spirito battagliero non è sopito e in questa intervista lo dimostra. Lei ha aspramente criticato il progetto di riqualificazione urbana con i fondi del Pnrr.

Quali soluzioni avrebbe adottato?

"Le destre cittadine hanno dato vita ad un mediocre teatrino sulla grande opportunità messa a disposizione per Sansepolcro dal Pnrr. Abbiamo dopo tanto tempo la possibilità di investire ingenti denari sul nostro centro storico – ricorda Laurenzi – sono cinque milioni di euro e la discussione messa in atto sulla colorazione della pavimentazione di piazza Torre di Berta e altre due piazze ha l’unica dote di buttare fumo negli occhi. Da una parte Fratelli d’Italia, che si autoproclama salvatore della nostra patria per aver impedito l’utilizzo di un materiale tendente al rosso, ci racconta quale sia il livello della discussione. Dall’altra c’è un’amministrazione che ha concluso una progettazione in modo frettoloso e non partecipato, non ascoltando in alcun modo le minoranze, per poi compiere fragorosi passi indietro".

La vostra critica quali aspetti mette in discussione?

"Il primo è la consueta mancanza di condivisione con minoranze e città: la prima bozza progettuale è stata votata in giunta nel 2021 e in due anni non c’è stata la volontà di mettere in atto alcun passaggio per confrontarsi su questa grande scelta per la città. Il secondo, ancor più grave, è legato all’elaborazione di un progetto senza alcuna visione, che dividerà in due Sansepolcro con interventi programmati a macchia di leopardo, senza alcuna organicità. Poteva essere l’occasione per dare uno sguardo complessivo e coerente, scegliendo una linea comune e condivisa. Così non è stato: è stata persa l’opportunità di farlo diventare un progetto di tutti e per tutti, portando invece a testa alta quel ‘comando io, decido io’, perlomeno fino alla bocciatura del sottosegretario al quale l’amministrazione tutta ha mestamente chinato la testa. Confidiamo sul fatto che i lavori programmati vengano comunque portati a compimento, cercando di vigilare in tutte le fasi".