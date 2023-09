Progetti benessere e salute a Arezzo: discriminazione, dipendenze e alfabetizzazione sanitaria

Con l’inizio dell’anno scolastico tornano anche i progetti di promozione della salute nelle scuole da parte della Asl. Benessere e salute diventano così reale "esperienza" nella vita delle comunità scolastiche e da queste si diffondono alle componenti sociali, in particolare alle famiglie. Tra i progetti attivati: star bene a scuola, affettività e sessualità consapevole, prevenzione dipendenze e comportamenti a rischio, cultura della sicurezza, cultura della donazione e cittadinanza consapevole, alimentazione e movimento e vengono declinati in base al grado della scuola. E poi "Youngle" e "Perchè donare", ma anche "Quante piramidi" e "Stretching che favola" - "Stretching in classe" condotti rispettivamente dalla dietista e fisioterapista; per rispondere ai bisogni del mondo scolastico l’offerta trasversale è stata arricchita dalle progettualità "codice rosa", "conoscenza e approfondimento del comportamento bilingue nel bambino e nelle bambine che apprendono" e "alfabetizzazione sanitaria". Destinato ai docenti di ogni ordine e grado, il progetto codice rosa si pone l’obiettivo di far conoscere e riconoscere la violenza e gli atti discriminatori in ogni loro forma al fine di incrementare la consapevolezza sull’argomento. La scuola come "una palestra" di rispetto, di parità tra i sessi, di educazione al contrasto alla violenza di genere e a tutte le forme di discriminazione. "Conoscenza e approfondimento del comportamento bilingue nel bambino e nelle bambine che apprendono" è una progettualità rivolta agli insegnanti della scuola primaria, le logopediste attraverso la formazione forniscono alcuni strumenti per riconoscere le difficoltà di apprendimento.