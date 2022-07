Profughi in hotel: presto andranno nei Cas

Da un mese esatto ospiti all’hotel Planet di Rigutino, oltre 160 profughi ucraini troveranno posto nel giro di qualche giorno nei vari centri di accoglienza straordinaria della provincia e anche nelle strutture messe a disposizione da alcune associazioni di volontariato.

La preoccupazione di tante mamme con bambini in fuga dalla guerra di non avere più un tetto sotto cui dormire è stata immediatamente scongiurata da un vertice che si è svolto in prefettura. Di fronte a Maddalena De Luca si sono riuniti rappresentanti del Comune di Arezzo e delle associazioni di volontariato. L’incontro ha delineato una road map per una risoluzione della questione in tempi rapidi.

Ci sono naturalmente tempi tecnici e burocratici per la distribuzione dei profughi nelle varie strutture a disposizione, ma in pochi giorni tutto dovrebbe andare a posto.

Il titolare dell’hotel Planet Carlo Orsini spiega quello che è successo: "Nessuno sarà messo alla porta da un momento all’altro – spiega l’imprenditore – a oggi, in attesa delle necessarie procedure legate all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, gli ospiti sono stati alloggiati in pensione completa da noi senza alcun accollo di spese a carico degli ospiti".

La prospettiva è quella di trovare una via d’uscita senza disagi: "È in corso una fattiva collaborazione con le istituzioni competenti per poter dare una giusta sistemazione a queste persone".

Orsini racconta di essersi messo in contatto con alcune associazioni che si occupano di profughi e di avere offerto ospitalità secondo le procedure previste dalla legge: "Sono arrivati qui il 21 giugno scorso su tre pullman – prosegue Orsini – si sono trovati bene e probabilmente hanno equivocato quando gli abbiamo spiegato che avrebbero trovato una nuova collocazione ma è semplicemente quanto previsto dalla legge dopo un periodo transitorio. Dopo un’iniziale accoglienza negli alberghi si passa a quella strutturale nei centri dedicati".

Nei mesi scorsi la stessa struttura, senza alcuna responsabilità era stata al centro delle polemiche perché indicata come centro Covid. Alcuni degli abitanti, soprattutto chi abita nelle vicinanze, aveva paura del contagio e aveva spinto il sindaco Ghinelli a trovare un’altra soluzione. Anche in quel caso Orsini aveva spiegato la sua posizione orientata alla massima ospitalità: "Noi abbiamo messo a disposizione la nostra struttura. Al resto, cioè alla parte sanitaria pensa l’azienda sanitaria toscana".

Ora un altro caso legato ai profughi che dovrebbe trovare presto una soluzione condivisa.

Federico D’Ascoli