Prodotti per l’infanzia e farmaci da banco. Farmacie Comunali in aiuto del Thevenin

Una raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori di Casa Thevenin. Le Farmacie Comunali tornano sede della dodicesima edizione di "In farmacia per i bambini" che, da domani a venerdì 22 novembre, promuoverà una mobilitazione solidale per portare un sostegno concreto ai bisogni degli ospiti della storica realtà cittadina. Ogni aretino potrà recarsi nelle farmacie "Campo di Marte", "Trionfo", "Giotto" e "Mecenate" dove il personale sarà a disposizione per informare sulle finalità dell’iniziativa e per indicare i prodotti che potranno essere acquistati e donati a Casa Thevenin, scegliendo tra medicinali senza obbligo di prescrizione, termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon o integratori. "In farmacia per i bambini" è promosso ogni anno a livello nazionale dalla fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come reale occasione per fronteggiare la povertà sanitaria minorile. Casa Thevenin ospita madri con figli tra i tre e i dieci anni, bambini e ragazzi tra i quattro e i diciassette anni allontanati dalle famiglie per violenze, incuria o incapacità genitoriali, e minori provenienti da nuclei familiari fragili o in difficoltà.