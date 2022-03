Cortona, l'8 marzo la campagna sulla procreazione medicalmente assistita

Cortona (Arezzo), 5 marzo 2022 - In occasione della Festa Internazionale della Donna, la rete dell'Asl Toscana sud est promuove una bella iniziativa per la cura della prevenzione e dell'infertilità. L'iniziativa è contemporaneamente un inno alla prevenzione e un accorato grido di allarme che ci ricorda come l'Italia sia il secondo Paese per età media (il 22.4% della popolazione sopra i 65 anni di età) dopo il Giappone (26.3%). Ci sono sempre più morti e sempre meno nati, il bilancio è impietoso e i motivi di questa situazione sono molteplici, dal progressivo allungamento della vita media, alla diminuzione dei tassi di fertilità sino alla sostanziale difficoltà e instabilità sociale dei cittadini più giovani. Il dato più aggiornato (2019) ci dice che il ricorso alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) in Italia si aggira intorno alle 99 mila coppie che annualmente ricorrono all'azione medica nel tentativo di procreare e iniziano il ciclo medico con alterne fortune. L'8 marzo, sarà una giornata a disposizione delle donne e degli uomini che, senza alcune prenotazione, dalle 9 alle 12, potranno presentarsi e chiedere informazioni concernenti la propria fertilità. Il professor Luca Mencaglia che dirige non solo la rete dell’Asl ma è a guida anche della rete regionale della Toscana per la cura dell’infertilità dichiara: “Ogni anno nella nostra azienda seguiamo oltre 3100 pazienti, un impegno che coinvolge tutti i territori e che dà risultati straordinari. Oggi parlare di procreazione medicalmente assistita non è più un tabù, anzi, i nostri centri sono un esempio a livello nazionale. È l’insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui il concepimento spontaneo è impossibile o estremamente remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici siano inadeguati. Abbiamo pensato di cogliere l’occasione di una ricorrenza simbolica come la Festa della donna, ...