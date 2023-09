Problematiche psichiche: Asl in campo a Arezzo per Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività

AREZZO

Disturbo da deficit di attenzioneiperattività, al San Donato una risposta ambulatoriale. "Il progetto mira a dare continuità alla presa in cura di persone già seguite dai servizi per l’età evolutiva e di valutare e prendere in cura le persone adulte che per la prima volta hanno il sospetto di essere affetti da un disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, ha spiegato la direttrice del dipartimento della salute mentale Giuliana Galli. E’ un progetto che consentirà ai cittadini residenti nella nostra Area vasta di usufruire di valutazioni specialistiche mirate, secondo protocolli evidence-based, all’interno del servizio pubblico, senza dover ricorrere a consulenze private, solitamente onerose. Sarà possibile la prescrizione dei farmaci generalmente impiegati". "Da oggi l’ambulatorio Adhd dedicato agli adulti al San Donato è inserito nel network degli altri centri pubblici. Un segno tangibile – commenta la dottoressa Tiziana Attala, psichiatra – che conferma l’attenzione che l’Asl dedica alle problematiche psichiche. L’ accessibilità all’interno dell’ospedale consentendo servizi dedicati e professionisti specializzati, consentirà di fornire percorsi di cura più appropriati, mirando a migliorare la qualità di vita e a facilitare la sfida quotidiana, limitata da questo complesso disturbo".