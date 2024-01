Pro Loco da record: "Protagonisti con noi"

SAN GIOVANNI

E’ stato un 2023 da record per la Pro Loco di San Giovanni, che ha organizzato decine di manifestazioni, con il clou rappresentato dalla seconda edizione di "My Stufato", che ha portato in centro migliaia di persone. Nel tracciare un bilancio dell’attività svolta, il presidente Massimo Pellegrini ha annunciato una iniziativa pubblica che si terrà prossimamente a Palomar, la Casa della Cultura. "In quell’occasione – ha detto – racconteremo il grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi". Nel frattempo è stata lanciata la nuova campagna di tesseramento con lo slogan "diventa protagonista della tua comunità". "Sono proprio queste le persone che stiamo cercando – ha detto il presidente – cittadini attivi che vogliono essere protagonisti, insieme a noi, per far crescere ulteriormente la nostra associazione e soprattutto far crescere il senso di appartenenza alla comunità sangiovannese". Lo scorso anno furono sottoscritte 200 tessere. Quest’anno si punta ad incrementare, fino ad arrivare almeno a 250. Ma Pellegrini e i suoi, sotto sotto, sperano di raggiungere lo storico traguardo dei 300 soci. "Come Pro Loco stiamo dando molto alla nostra città, ma per farlo abbiamo bisogno di persone che si impegnino per far nascere e concretizzare le idee - ha aggiunto - Abbiamo bisogno del supporto di tutti per far sì che la nostra associazione continui ad essere occasione di incontro e confronto per promuovere e sviluppare iniziative tendenti ad esaltare la nostra città sotto l’aspetto culturale, enogastronomico e sociale. Diventare socio, significa partecipare da protagonista alla vita della città". Molti gli eventi che si terranno in città anche a febbraio: dal Carnevale agli Uffizi, fino ad arrivare alla Festa della Salacca.

Marco Corsi