Priorità alla competenza "Candido cittadini doc per dare di più alla gente"

CAPRESE

Marida Brogialdi, come si è arrivati alla sua candidatura a sindaco?

"Sono originaria di Caprese, ho sempre vissuto qui anche se poi ho studiato altrove e ho deciso di far crescere qui i miei figli, che continuano a risiedervi anche con le rispettive famiglie. Ora che sono in pensione, voglio mettere al servizio della collettività di Caprese l’esperienza acquisita alle dipendenze della pubblica amministrazione, perché possa essere utile al conseguimento dell’interesse comune".

Nella sua lista ci sono alcuni candidati che nel 2018 erano addirittura avversari.Un’ulteriore dimostrazione della trasversalità del suo movimento?

"La lista è trasversale e coesa anche per includere le migliori competenze presenti nel territorio al servizio del cittadino".

Il suo programma elettorale contiene elementi di continuità con i cinque anni del sindaco Claudio Baroni?

"Il programma di "Insieme per Caprese" tende a esercitare al meglio i compiti e le funzioni amministrative in favore della popolazione e del territorio. È nostro intendimento salvaguardare i servizi esistenti: scuola, sanità e sociale, migliorandone l’erogazione e ampliandone le potenzialità. Non da ultimo, anche la gestione comunale del servizio di smaltimento rifiuti. E poi, valorizzare i beni culturali e i siti storico-artistici, ma anche partecipare alle politiche attive dello sviluppo del turismo. L’ampiezza di vedute è il metodo per la realizzazione del programma che – al di là degli elementi di continuità – si differenzia da quello di Baroni".

Claudio Roselli