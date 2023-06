Primo soccorso 56 ragazzi a lezione

A Castiglion Fiorentino ci sono 56 giovani in più formati al primo soccorso e a come affrontare un’emergenza. Sono i piccoli studenti della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino", che hanno partecipato al progetto Asso, il percorso di formazione al primo soccorso delle Misericordie della Toscana. Lezioni differenziate in base all’età: dai consigli di un orsetto saggio per i piccoli, al defibrillatore (con certificazione) per i maturandi. "Sapere come comportarsi di fronte a un infortunio, a un incidente o a un malore può ridurne le conseguenze e, in certi casi, salvare delle vite, così come saper usare un defibrillatore" spiega Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana. "Ci è sembrato un bagaglio importante da consegnare agli studenti delle scuole toscane. Per questo, anche con il progetto Asso sul primo soccorso, le Misericordie della Toscana si sono messe al servizio delle proprie comunità, come fanno da 8 secoli. Il riscontro che abbiamo ricevuto dalle scuole e dagli studenti, fin da subito è stato straordinario e ci ha confermati nella bontà del percorso".