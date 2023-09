Primo raduno tuning Ecco il programma

Appuntamento domenica per oltre 200 amanti del tuning provenienti da tutta Italia e anche dall’estero che porteranno le loro creazioni alla Ferrantina, nel comune di Bibbiena, per un primo raduno tuning in Casentino promosso da Etruria Racing e il gruppo Lion&Bull. Dalle 10 alle 20 si potranno ammirare auto di ogni tipo che sono state appunto modificate esteticamente, per diventare delle vere icone di stile e bellezza meccanica. Previsto anche un concorso con tre categorie aperte – audio, scarico, estetica – che appassionerà i presenti. A promuovere il "tuning" in Casentino sono un gruppo di giovani, tutti ex studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena, che si sono riuniti sotto il nome di Lione&Bull e che sono legati dalla passione per le auto, con il pallino per l’elettronica.