Primo giorno di scuola nel Valdarno. Dai tutor ai Licei al progetto “Dada” della Masaccio

Arezzo, 15 settembre 2023 – Suono della prima campanella questa mattina per gli studenti valdarnesi. Ai Licei Giovanni da San Giovanni i tutor hanno dato, con l’aiuto delle professoresse Carmen Lattarulo, Sandra Baldi, Operi Silvia, Pasquini Elisabetta, Enrico Bernardoni, Rebecca Celli e Luca Cappelli, alla festa di accoglienza per gli alunni delle classi prime. Con le loro t-shirt bianche e verdi e grandi cartelli colorati, gli alunni più grandi hanno accolto le nuove matricole, accompagnando poi le classi prime nelle rispettive aule, dove ad attenderli c’erano i docenti della prima ora. La mattina è continuata poi con l’accoglienza da parte della dirigente scolastica, la professoressa Lucia Bacci, all’interno del Giardino di Epicuro. La Preside ha letto una lettera alle studentesse ed agli studenti invitandoli a non arrendersi alle difficoltà del mondo moderno, ma a usare la scuola per diventare cittadini attivi e responsabili.

"Tante sono le difficoltà del nostro tempo - ha scritto - ed è necessario un rinnovamento culturale che parta dalla scuola, che è un luogo dove sviluppare l'intelligenza, la passione, la responsabilità, la generosità, l'affettività e la fratellanza. Il luogo - ha aggiunto - in cui rinunciare all'omologazione, all'essere "gregge". La scuola è il luogo del pensiero critico, creativo e valoriale. Qui si costruisce il futuro e per farlo è necessario capire che le materie che studierete sono strumenti per realizzarlo", ha detto la professoressa Bacci rivolgendosi ai ragazzi.

Sempre a San Giovanni all'Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni, tra le novità, la piena attuazione del progetto Dada, didattica per ambienti di apprendimento. Il progetto prevede una radicale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa, da attuare attraverso una trasformazione degli ambienti scolastici e della pratica di insegnamento. L’obiettivo è quello di trasformare gli alunni in soggetti attivi, motivati e concretamente partecipi della costruzione del loro sapere, al fine di migliorare il loro rendimento scolastico. Il progetto è nato per valorizzare il buono del sistema educativo italiano, coniugandolo con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. Alla Masaccio c'è stato un impegno totale in tutte le componenti della scuola per creare ambienti gradevoli per gli alunni. Il progetto è partito dai docenti. Altra iniziativa interessante, un compito affidato ai ragazzi, che dovranno trovare le aule intitolate ad alcuni testimonial delle singole materie. Ogni aula tematica è infatti intitolata ad un personaggio. La palestra, ad esempio, porta il nome del grande PIetro Mennea. Insomma, tante novità e conferme per gli alunni della Masaccio.